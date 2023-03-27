Силкин: «У сборной России вообще нет игры, впечатления от двух матчей ужасные»

Известный российский тренер Сергей Силкин раскритиковал игру сборной России в товарищеских матчах против Ирана (1:1) и Ирака (2:1).

«Впечатления от двух матчей сборной России просто ужасные, других слов не найти. Один негатив, игры вообще нет. Можно говорить что угодно, но, выходя на поле, нужно сделать все, чтобы победить. Болельщики должны видеть, что команда есть, она сильнее, есть перспектива, но этого и близко нет. К сожалению, таковы реалии.

Уровень мотивации в сборной сейчас на низком уровне. Все эти расширенные списки по 40 человек только понижают престиж сборной. Проблем много, но пока не видим, чтобы их кто-то хотел решить», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Матч Россия — Ирак прошел 26 марта в Санкт-Петербурге и закончился победой россиян со счетом 2:0. Ранее национальная команда России сыграла вничью с Ираном (1:1).