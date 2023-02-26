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Сборная России

Сегодня, 19:47

Силкин считает, что Головина и Миранчука стоит вызвать на игру сборной России против Ирана

Алина Савинова
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Российский тренер Сергей Силкин в беседе ответил на вопрос, следует ли вызвать Александра Головина и Алексея Миранчука на товарищеский матч сборной России с национальной командой Ирана.

«Думаю, что ребят стоит вызвать на эту игру, сборная должна существовать в оптимальном составе. Головину и Миранчуку будет полезно немного сменить обстановку. Если главный тренер видит их в команде, то не вижу проблем, которые помешают ребятам приехать в сборную. Матч против Ирана будет проходить на другом уровне, чем все предыдущие товарищеские игры. Хочется, чтобы футболисты сборной России показали отличный футбол и самоотдачу. Мы все хотим видеть, чтобы, играя за сборную России, ребята отдавали себя полностью», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

Головин выступает за «Монако», а Миранчук — за итальянский «Торино».

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что сборная России сыграет с Ираном в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 23 марта 2023 года в Тегеране.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-golovina-i-miranchuka-stoit-vy-zvat-na-igru-protiv-sbornoj-irana/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Сергей Силкин
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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