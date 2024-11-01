Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:37

Силкин считает, что игра с резервным составом Брунея станет унижением для сборной России

Telegram Дзен

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о товарищеском матче сборной России с командой Брунея.

«Надо себя в первую очередь уважать! Не надо даже ждать этот Бруней. Если они еще и не первый состав привезут, то это смеху подобно! Это все равно что с улицы ребят набрать и сказать играть со сборной России. Мы себя этим унижаем. Понятно, что сейчас многие страны идут на поводу не у своего разума, а ими управляют. Потом будет много желающих с нами играть, но сейчас надо себя уважать.

Нас сейчас подставляют эти федерации Пакистана, Брунея и так далее. Какое они вообще место в рейтинге ФИФА занимают? Непонятно. Еще и со вторым составом играть. Это смех!» — цитирует Силкина Legalbet.

Ранее «СЭ» сообщал, что в Брунее планируют отправить в Россию полупрофессиональных игроков из местного чемпионата. Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.

Национальная команда России сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября. Стартовый свисток — в 19:00. Встреча будет учтена в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: Legalbet
Сергей Силкин
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
50 лет «Грохоту в джунглях» и самой легендарной победе Мохаммеда Али
Отверг связь с Россией и усомнился в интеллекте Харрис. Что Трамп сказал Такеру Карлсону
Эксперт напомнил о способе увеличить пенсию с помощью доплаты
Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября в 2024 году
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Советник главы ДНР Кимаковский попал под удар украинского БПЛА
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Александр Мостовой — о матче против Брунея: «Это даже не позор, это что-то хуже»
Боярский — о матче России с Брунеем: «С чего-то же надо начинать, чтобы восстановить футбольное равновесие на земном шарике»
В сборной Брунея рассказали, какая команда приедет на матч с Россией
Агент Тюкавина: «Костя готов даже против команд Медиалиги играть»
Бруней привезет на игру с Россией второй состав. Почти все — непрофессионалы с другой работой
Бруней привезет в Россию вторую команду. Кажется, это даже хуже, чем сбор без матча
Сегодня
Вчера
Неделя