Силкин считает, что игра с резервным составом Брунея станет унижением для сборной России

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о товарищеском матче сборной России с командой Брунея.

«Надо себя в первую очередь уважать! Не надо даже ждать этот Бруней. Если они еще и не первый состав привезут, то это смеху подобно! Это все равно что с улицы ребят набрать и сказать играть со сборной России. Мы себя этим унижаем. Понятно, что сейчас многие страны идут на поводу не у своего разума, а ими управляют. Потом будет много желающих с нами играть, но сейчас надо себя уважать.

Нас сейчас подставляют эти федерации Пакистана, Брунея и так далее. Какое они вообще место в рейтинге ФИФА занимают? Непонятно. Еще и со вторым составом играть. Это смех!» — цитирует Силкина Legalbet.

Ранее «СЭ» сообщал, что в Брунее планируют отправить в Россию полупрофессиональных игроков из местного чемпионата. Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.

Национальная команда России сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября. Стартовый свисток — в 19:00. Встреча будет учтена в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).