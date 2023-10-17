Силкин: «В сборной России все нападающие одинакового уровня, нет номера один»

Российский тренер Сергей Силкин считает, что сейчас в национальной команде нет основного форварда.

На октябрьский сбор были вызваны Федор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак») и Иван Сергеев («Зенит»).

«Сейчас в сборной нет форварда номер один, все одинакового уровня. Разницы вообще нет. Сборная России играет только товарищеские игры, сложно назвать кого-то явным первым номером. Каждый может предложить тренеру определенные опции, но глобально никто и никого не превосходит», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

12 октября сборная России обыграла Камерун в рамках товарищеского матча (1:0). Игра состоялась в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. 16-го числа россияне провели матч против Кении в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Встреча завершилась ничьей (2:2).