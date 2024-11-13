Силкин заявил, что не понимает зачем сборной России играть с Брунеем

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о предстоящем матче сборной России с Брунеем.

«Буду ли я смотреть игру против Брунея? Очевидно, нет. Я даже не знаю, кто их тренирует. Непонятно, зачем играть против таких соперников. Единственный приятный момент в этом всем — стадион в Краснодаре. Брунейцы точно не играли на таких стадионах», — сказал Силкин «РБ Спорт».

15 ноября в Краснодаре сборная России проведет товарищеский матч с командой Брунея, а 19 ноября — встретится в Волгограде со сборной Сирии.