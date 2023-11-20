Сильянов рассказал, что забитый в ворота Кубы гол посвятил хавбеку ЦСКА Мухину

Защитник сборной России Александр Сильянов прокомментировал победу над Кубой (8:0) в товарищеском матче.

«Хорошая игра, реализовывали свои моменты, никто не суетился, могли забивать еще. Дебютный гол был в планах, забил, а празднование посвятил Максу Мухину, чтобы быстрее восстанавливался от «крестов». На стадионе была прекрасная атмосфера, спасибо болельщикам, это было очень круто! Валерий Карпин был доволен после игры. Что сказал — не могу раскрыть. Одним словом — «молодцы!» — цитирует игрока пресс-служба РФС.

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.