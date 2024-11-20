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Сегодня, 14:20

Сирийский защитник Фака считает, что сборная России была бы фаворитом ЧМ-2026

Даниил Аршавский
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Защитник сборной Сирии и шведского клуба АИК Ахмад Фака высоко оценил уровень национальной команды России после товарищеского матча (4:0).

«Матч со сборной России получился тяжелым. Конечно, мы хотели выиграть, но иногда не получается достичь результата. Кого я могу выделить в составе сборной России? Я ни одного игрока не знаю, кроме Миранчука. Это футболист уровня европейских топ-клубов. Были бы шансы у сборной России выиграть чемпионат мира в Америке? Я думаю, что да — ваша сборная могла бы выиграть турнир», — цитирует Факу «РБ Спорт».

В 2024 году россияне не потерпели поражения ни в одном из товарищеских матчей и не пропустили ни одного гола. Ранее сборной России удалось разгромить Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0).

Источник: «РБ Спорт»
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