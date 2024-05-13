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Сегодня, 18:51

Скаут «Динамо» Танасьевич рассказал, что думает о Братском Кубке

Микеле Антонов
Корреспондент
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Скаут «Динамо» Йован Танасьевич поделился мнением о Братском Кубке, в котором примут участие сербские ОФК «Белград» и «Партизан». Турнир пройдет в Москве с 3 по 7 июля.

«Турнир поможет укрепить связи. Это ранее показал матч наших сборных. Уверен, будут полные стадионы. Думаю, болельщики останутся довольны, поскольку приедут хорошие команды. Надеюсь, в конце победит сербский коллектив, извините (смеется). Может ли кто-то из футболистов после турнира остаться в РПЛ? И в «Белграде», и в «Партизане» есть интересные игроки. Уже надеемся, что «Динамо» будет чемпионом России», — заявил Танасьевич.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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