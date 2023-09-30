Скопинцев: «Головин делает разницу по сравнению с другими игроками сборной России»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что думает о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Они вместе сыграли за сборную России в товарищеском матче с Катаром (1:1).

«Да, он отличается в работе с продвижением мяча вперед. У него все элегантно, всегда сохраняет мяч. Я даже помню, как в игре с Катаром отдал ему какой-то неудобный пас, его окружили три человека, но он выбрался из-под давления и отдал мне обратно. Это и есть качество по сохранению мяча. Он делает разницу по сравнению с другими игроками», — цитирует игрока «РБ Спорт».

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Основной состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).