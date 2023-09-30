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Сегодня, 10:30

Скопинцев: «Головин делает разницу по сравнению с другими игроками сборной России»

Виктория Кравченко
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что думает о полузащитнике «Монако» Александре Головине. Они вместе сыграли за сборную России в товарищеском матче с Катаром (1:1).

«Да, он отличается в работе с продвижением мяча вперед. У него все элегантно, всегда сохраняет мяч. Я даже помню, как в игре с Катаром отдал ему какой-то неудобный пас, его окружили три человека, но он выбрался из-под давления и отдал мне обратно. Это и есть качество по сохранению мяча. Он делает разницу по сравнению с другими игроками», — цитирует игрока «РБ Спорт».

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Основной состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).

За «Монако» 27-летний Головин играет с 2018 года. За это время он провел 142 матча и забил 24 гола.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-skopintsev-golovin-delaet-raznitsu-po-sravneniyu-s-drugimi-igrokami/
Александр Головин
Дмитрий Скопинцев
Сборная России по футболу
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