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Сегодня, 18:30

Скопинцев о предстоящем матче с Катаром: «Нужно отталкиваться от себя и навязывать свою игру»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Динамо» и сборной России Дмитрий Скопинцев рассказал о своем состоянии перед товарищеским матчем национальной команды против Катара.

— Чувствуете себя дебютантом сборной?

— Безусловно, очень рад этой возможности. Наконец удостоился этой чести. Хочу помочь команде.

— Вас долго не вызывали в сборную. Как реагировали на это?

— Первое время переживал, но потом абстрагировался от лишнего. Что изменилось? Сделал все, чтобы перевернуть ситуацию. Спасибо тренеру, что я попал в итоговый список. Я провел анализ своих действий и улучшил оборонительную работу. Стал больше вступать в контактные дуэли. Просто продолжал делать на это ставку.

— Как относитесь к сборной Катара?

— Два матча на чемпионате мира смотрел. Рабочая, хорошая команда, физически сильная. Думаю, от себя надо отталкиваться и навязывать им свою игру и стиль. Разбирали их.

— Смотрели вчерашнюю игру с Египтом?

— Смотрел хайлайты, саму игру не видел, признаюсь — занимался восстановлением. Но ребята молодцы, что боролись.

— Вы пропустили тренировку в Белокаменке? Вы готовы на 100 процентов?

— Были недомогания, но у нас классный медперсонал и тренерский штаб. Мне удается подготовиться по срокам к матчу. На 100 процентов готов.

Товарищеский матч Катар — Россия пройдет во вторник, 12 сентября в Эль Вакре на стадионе «Эль-Джануб».

Дмитрий Скопинцев
Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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