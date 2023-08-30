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Сегодня, 22:38

Скопинцев удивлен попаданию в расширенный состав сборной России на ближайшие матчи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал свое попадание в расширенный состав сборной России на ближайшие матчи.

«Ну это пока только расширенный список. Еще не вызвали в сборную, поэтому рано что-то об этом говорить. Удивлен ли? Удивлен, удивлен. Но очень приятно было попасть в него. Значит, все-таки я убедил тренеров обратить на себя внимание. Но еще посмотрим, что будет дальше, подождем, когда объявят окончательный список. Разумеется, я рад. Всегда говорю правду. Очень рад быть в расширенном списке», — приводит слова Скопинцева «Известия».

В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел за «Динамо» восемь матчей и забил один мяч.

Источник: https://iz.ru/1566511/aleksei-fomin/takoe-porazhenie-ot-spartaka-dolzhno-nas-nemnogo-vstriakhnut
Дмитрий Скопинцев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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