Слуцкий: «Если договорились с Вьетнамом и Таиландом, это точно лучше, чем условные Куба или Туркменистан»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» оценил соперников сборной России на сентябрьские матчи.

«В целом плохо смотрю на то, что мы не участвуем в официальных соревнованиях. Сегодня задача РФС — играть. И мы делаем это с теми, с кем договоримся. Если договорились с Вьетнамом и Таиландом, это точно будет лучше, чем условные Куба или Туркменистан. Хорошо, что просто удается договориться», — сказал Слуцкий «СЭ».

Сборная России по футболу в сентябре проведет два товарищеских матча. 5-го числа россияне сыграют против Вьетнама, а 7-го — против Таиланда.