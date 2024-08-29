Слуцкий: «Сборная должна жить в каком-либо виде. Все равно, что с аппаратом ИВЛ с шансом на выздоровление»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» заявил, что сборная России должна жить.

— Вы согласны с позицией, что лучше играть, чем не играть? Даже с такими соперниками, как Вьетнам и Таиланд.

— Согласен, сборная должна жить в каком-либо виде. Все равно, что с аппаратом ИВЛ жить с шансом на выздоровление — или умереть. Если это единственная возможность для существования сборной, то лучше, чтобы она была.

Сборная России по футболу в сентябре проведет два товарищеских матча. 5-го числа россияне сыграют против Вьетнама, а 7-го — против Таиланда.