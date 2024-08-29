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Сегодня, 10:00

Слуцкий: «Матч с Таиландом вряд ли будет легким для России. С Вьетнамом, наверное, будет полегче»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от сентябрьских матчей сборной России.

«Видел сборную Таиланда — они в одной отборочной группе с Китаем. Вряд ли это будет легкий матч для России. Не говорю, что она проиграет, но легкой прогулки не получится точно. Наверное, с Вьетнамом будет полегче», — сказал Слуцкий «СЭ».

Сборная России по футболу в сентябре проведет два товарищеских матча. 5-го числа россияне сыграют против Вьетнама, а 7-го — против Таиланда.

Леонид Слуцкий. «Дзюба всегда был медленной телегой, но все остальное на месте. Кто его возьмет, сорвет джекпот». Интервью Слуцкого

Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
Леонид Слуцкий
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