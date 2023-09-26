Смертин верит, что Россия станет чемпионом мира по футболу

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Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин заявил, что сборная России может однажды стать чемпионом мира по футболу.
«Мне верится, что Россия станет чемпионом мира по футболу, у нас всё для этого есть, все предпосылки. В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира. Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши», — цитирует Смертина Legalbet.
Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года. 26 сентября исполком УЕФА предложил допустить до участия в соревнованиях сборные России до 17 лет, но исключил возвращение взрослых команд до окончания конфликта на Украине.