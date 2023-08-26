Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:47

Смертин вспомнил, как Хиддинк убрал его из сборной России перед Евро-2008

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Гус Хиддинк и Алексей Смертин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Локомотива» и лондонского «Челси» Алексей Смертин вспомнил, как экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк перестал вызывать его в национальную команду перед чемпионатом Европы-2008.

«Игроку никогда нельзя быть равнодушным к результатам команды. Главная ошибка игрока — ставить свои интересы выше командных. Когда в сборную России пришел Гус Хиддинк, у меня было 55 матчей за команду. Но для меня было обязательно выходить в основном составе. Вопрос был в значимости для команды, наверное, я так был воспитан, были амбиции. И вот пришел Хиддинк, и я чувствую по тренировочному процессу, что не прохожу в состав. Думаю: «Ничего себе! Я играю в АПЛ, капитан команды, 55 матчей за сборную, все в основе». Я вызываю на разговор и говорю: «Гус, можно меня приглашать тогда, когда вы будете уверены, что я буду играть в основном составе?». Опытный Хиддинк, который несколько собак съел на таких как я, задаёт мне вопрос: «Это вопрос твоего тщеславия, репутационных составляющих?». Я ответил, что нет, но он был прав. Он сказал, что понял. Больше он меня в сборную не вызывал. Команда попала на чемпионат Европы и стала бронзовым призером. Во время турнира я был Китае, другой часовой пояс, не посмотрел ни одного матча сборной», — приводит слова Смертина Legalbet.

Сборная России заняла третье место на Евро-2008. Победителем турнира стала Испания, которая обыграла Германию со счетом 1:0.

Источник: https://legalbet.ru/news/smertin-vspomnil-kak-hiddink-ubral-ego-iz-sbornoj/
Алексей Смертин
Футбол
Сборная России по футболу
Гус Хиддинк
3
Обсудить
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Балахнин: «Не будет роста сборной России, сложно ожидать роста и в чемпионате»