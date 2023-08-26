Смертин вспомнил, как Хиддинк убрал его из сборной России перед Евро-2008

Бывший полузащитник «Локомотива» и лондонского «Челси» Алексей Смертин вспомнил, как экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк перестал вызывать его в национальную команду перед чемпионатом Европы-2008.

«Игроку никогда нельзя быть равнодушным к результатам команды. Главная ошибка игрока — ставить свои интересы выше командных. Когда в сборную России пришел Гус Хиддинк, у меня было 55 матчей за команду. Но для меня было обязательно выходить в основном составе. Вопрос был в значимости для команды, наверное, я так был воспитан, были амбиции. И вот пришел Хиддинк, и я чувствую по тренировочному процессу, что не прохожу в состав. Думаю: «Ничего себе! Я играю в АПЛ, капитан команды, 55 матчей за сборную, все в основе». Я вызываю на разговор и говорю: «Гус, можно меня приглашать тогда, когда вы будете уверены, что я буду играть в основном составе?». Опытный Хиддинк, который несколько собак съел на таких как я, задаёт мне вопрос: «Это вопрос твоего тщеславия, репутационных составляющих?». Я ответил, что нет, но он был прав. Он сказал, что понял. Больше он меня в сборную не вызывал. Команда попала на чемпионат Европы и стала бронзовым призером. Во время турнира я был Китае, другой часовой пояс, не посмотрел ни одного матча сборной», — приводит слова Смертина Legalbet.

Сборная России заняла третье место на Евро-2008. Победителем турнира стала Испания, которая обыграла Германию со счетом 1:0.