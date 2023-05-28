Смолов: «Завершил ли я карьеру в сборной России? Скорее да, чем нет»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос о том, будет ли он в будущем выступать за сборную России.

— Вы завершили карьеру в сборной?

— Скорее да, чем нет.

— Обсуждали это с Карпиным?

— Мы с ним разговаривали. Обсуждали.

— Можно сказать, что вы завершили игру в сборной?

— Нет, пока так говорить не буду. Но я поддерживаю решение главного тренера вызывать молодых игроков.

33-летний Смолов провел 45 матчей за сборную России и забил 16 голов. В последний раз форвард выступал за национальную команду 14 ноября 2021 года — тогда он провел на поле 57 минут в игре отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).