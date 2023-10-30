Смолов полагает, что сборная России не сыграет на чемпионате мира 2026 года

Нападающий «Динамо» Федор Смолов предположил, сыграет ли сборная России на чемпионате мира в 2026 году.

«Честно, думаю, что сборная России не сыграет на чемпионате мира в 2026 году. Чтобы это произошло, нас должны сейчас допустить к отборочным играм. Поэтому нет (не сыграет. — Прим. «СЭ»)», — приводит «РБ Спорт» слова Смолова.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные по футболу от участия в международных соревнованиях. В октябре россияне провели две товарищеские встречи: с Камеруном в Москве (1:0) и Кенией в Турции (2:2).

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Матчи состоятся в 16 городах.