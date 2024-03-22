Смородская: «Глаз радуется, когда братья Миранчуки вместе выходят на поле»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась эмоциями от победы сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

Игра состоялась 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Понравилось движение команды в матче с сербами. На такой футбол было приятно смотреть. И дело даже не в удалении. До момента с пенальти команда Карпина тоже прилично смотрелась. Ну и отдельно отмечу Алексея Миранчука — это источник креатива на поле. Антон тоже провел матч на высоком уровне. Глаз радуется, когда братья вместе выходят на поле», — цитирует Смородскую «РБ-Спорт».

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск.