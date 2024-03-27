27 марта, 18:18
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Валерий Карпин должен продолжить работу на посту главного тренера сборной России.
Ранее «СЭ» стало известно, что РФС продлит контракт с Карпиным до 2026 года.
«Возможное продление контракта с Карпиным — хорошая новость для российского футбола. Надеюсь, что ничего не сорвется и новое соглашение будет подписано, потому что Карпин справляется со своей работой хорошо. На сегодняшний день Карпин — лучший вариант для национальной команды из всех возможных», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».
Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Действующий контракт 55-летнего тренера с РФС рассчитан до 31 июля 2024-го. В марте национальная команда России под руководством Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0.