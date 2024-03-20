Смородская ожидает осмысленную игру от сборной России в матчах с Сербией и Парагваем

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о товарищеских матчах сборной России против Сербии и Парагвая.

«Мы очень давно не видели сборную России, поэтому я ожидаю от предстоящих матчей осмысленную и креативную игру, а счет не так важен. В прошедших матчах не всегда была осмысленная игра, потому что было сложно с мотивацией. Надеюсь, что уровень соперников станет мотивацией для футболистов», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.

Товарищеские матчи россиян с Сербией и Парагваем пройдут на стадионе «Динамо» в Москве 21 и 25 марта соответственно.