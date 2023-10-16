Смородская считает, что футболистам сборной России матч с Кенией по барабану

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская подвела итоги товарищеского матча Россия — Кения (2:2).

«Понятно, что болельщикам не нравятся такие результаты сборной. Играли сегодня не в полную силу. Наверное, футболисты расслабились после матча с Камеруном, им эта игра с Кенией была по барабану. Работу Карпина на посту главного тренера оценивать бессмысленно, у него нет никаких задач. Никаких перестановок в тренерском составе делать не надо», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Встреча прошла в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». В составе сборной России отличились Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й. За национальную команду Кении отличились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (36-я минута).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.