Смородская считает, что Карпин не горит желанием продлевать контракт с РФС

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала работу Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России.

«Карпин, скорее всего, не лукавит, говоря, что матч с Белоруссией мог быть последним для него в сборной России. Работа Карпина? Как можно оценить то, чего нет? Сборная практически ни с кем не играет, тяжело договариваться с соперниками — очень грустная картина. Карпин вряд ли горит желанием продлевать контракт с РФС в текущей ситуации, но некого ставить вместо него», — сказала Смородская Metaratings.

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года. Текущее соглашение специалиста с Российским футбольным союзом (РФС) истекает летом 2024 года. В последнем матче национальная команда победила белорусов со счетом 4:0. Встреча состолась 7 июня в Минске.