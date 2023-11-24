Смородская считает, что Карпину надо продолжать работать со сборной России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Валерий Карпин должен остаться на посту главного тренера сборной России.

«Карпин — лучший вариант для сборной в данный момент. Нет смысла что-то менять и придумывать велосипед. Карпину надо продолжать работать со сборной России. Как оценить его работу? Оценить работу любого тренера сборной было бы невозможно в нынешних реалиях», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

54-летний Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Его действующее соглашение с РФС истекает в июле 2024 года.

20 ноября национальная команда под руководством Карпина разгромила Кубу в товарищеском матче со счетом 8:0.