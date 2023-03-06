Смородская заявила, что Карпин не рассчитывает на Дзюбу

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» новость о том, что нападающего железнодорожников Артема Дзюбу не включили в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«Есть тренер сборной, это его выбор. Значит Карпин не рассчитывает на игру Дзюбы», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.