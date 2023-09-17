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Сегодня, 11:15

Соболев — о том, зачем нужны товарищеские матчи сборной России: «А что, не играть? Сборная должна жить»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий сборной России Александр Соболев ответил на вопрос о товарищеских матчах национальной команды.

26-летний форвард 16 сентября провел трансляцию на своем канале на Twitch. Один из болельщиков спросил игрока, зачем сейчас нужны товарищеские матчи сборной России.

«Такая ситуация произошла. А что, не играть? Сборная должна жить. По мне, играть за сборную...ты играешь за страну, товарищеская игра или официальная. Понятно, что официальные это немножко другое, но пока товарищеские. С кайфом», — ответил Соболев.

В сентябре сборная России провела три товарищеских матча. Команда Валерия Карпина дважды встретилась с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и сыграла вничью с Катаром (1:1).

Источник: Канал Александра Соболева на Twitch
Александр Соболев
Футбол
Сборная России по футболу
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