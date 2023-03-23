Соболев о ничьей России с Ираном: «Мы показали себя достойно, но есть моменты, в которых можем быть лучше»

Нападающий сборной России Александр Соболев прокомментировал ничью в товарищеском матче с Ираном (1:1), который проходил в Тегеране.

— Первый матч в 2023 году, сборная забила первый гол за три матча. Как ощущения?

— Могу сказать, что до нашего гола была неплохая игра. Но потом чуть-чуть подсели. Наверное, Иран неплохо играл. В целом, неплохой футбол.

— Ничья — хороший результат?

— Могли и на победу рассчитывать. У Захаряна там был хороший момент. Не могу сказать, был ли пенальти в наши ворота. Со стороны показалось, что нет.

— Против вас сегодня была команда-участница чемпионата мира.

— Считаю, мы показали себя более чем достойно. Есть моменты, в которых можем и должны играть лучше.

— Готовы провести весь матч с Ираком?

— Я-то готов. Тренер поставит или нет, я всегда готов.

— Как вам атмосфера?

— Наверное, тысяч 15 зрителей было. Хорошая атмосфера.

Сборная России проведет следующий матч 26 марта в Санкт-Петербурге против Ирака.