Соболев — о съемках с дельфинами для ролика сборной: «Почувствовал себя на одной волне с ними, они ныряют, как я»

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал, как проходили съемки видеоролика перед товарищеским матчем с Камеруном (1:0).

Соболев стал одним из главных героев ролика национальной команды — он снялся в дельфинарии. А форвард ЦСКА Федор Чалов и полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук появились в эпизодах со львами.

— Перед матчем вы снялись в видосе с рыбами. Подробностей не было. Как все прошло?

— Символ Камеруна — львы, там снимались другие. Я же вроде как с дельфинами больше. Съемки были в Москвариуме, сначала посмотрел представление, потом вышел к своим «братьям» и чуть с ними побыл, — приводит «РБ Спорт» слова Соболева.

— Почувствовали, что вы на одной волне?

— Да, конечно. Они ныряют так же, как и я.

— Параллельно были съемки со львами. По съемке почувствовали, что артисты немного струхнули?

— Антон (Миранчук) рассказывал, что было очень страшно. Говорит, что ему и Феде (Чалову) нельзя было на льва смотреть.

16 октября сборная России проведет еще один товарищеский матч. Команда Валерия Карпина встретится с Кенией. Игра состоится в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.