Соболев заявил, что ничего не знает о сборной Кении

Сегодня, 22:32
Нападающий сборной России Александр Соболев оценил победу над Камеруном (1:0) и заявил, что ничего не знает о следующем сопернике национальной команды — сборной Кении.
— Игра получилась хорошая, — сказал Соболев. — Могли забивать больше, наверное. У Камеруна тоже были моменты. Интенсивная, хорошая игра.
— Кто самый сильный соперник из тех, с кем сборная играла в последнее время?
— Неважно, кто, играю со всеми, всегда настроен. Да, хорошая команда. Да, было интересно играть. Прекрасная обстановка, много зрителей.
— Что знаете о Кении?
— Честно — ничего.
— Кого выделите из сборной Камеруна?
— Очень понравилось, как играет Абубакар. Мощный игрок. Весь первый тайм смотрел.
— Менялись футболками с кем-то после матча?
— Нет.
Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.