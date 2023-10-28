Соловьев о ноябрьских матчах сборной России: «Администрация РФС ведет переговоры, есть варианты»

Вице-президент РФС Денис Соловьев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о поиске соперника для национальной команды России на ноябрьском сборе.

«Сенегал — хорошая команда. Намек? Нет. Но из того списка, который есть в СМИ, я бы предпочел играть с Сенегалом. Насколько я знаю, идет обсуждение соперника на ноябрьские матчи — однако решения нет. Пока не подписаны документы — может произойти что угодно. Администрация РФС ведет переговоры, есть варианты. Как подпишут — объявят», — сказал Соловьев «СЭ».

Сборная России отстранена от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. С момента отстранения сборная провела 9 товарищеских матчей, в которых одержала три победы, пять раз сыграла вничью и один раз уступила.

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