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Сегодня, 13:35

Сорокин объяснил, почему сборной России сложно найти соперника для игр в марте

Артем Бухаев
Корреспондент
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Советник президента РФС Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном сопернике сборной России на мартовскую паузу.

«Найти соперника для игр в марте — тяжелый процесс. Он не связан с нашей нерадивостью или еще чем-то. Есть объективные вещи — у многих сборных в эти даты стоят официальные матчи. Мы находимся в изоляции. Некоторые федерации чрезмерно нервно к этому относятся, чего-то опасаются. Мы продолжаем работу со всеми, кто расположен», — сказал Сорокин «СЭ».

Сборная России отстранена от участие в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.

Сборная России по футболу
Алексей Сорокин (руководитель)
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