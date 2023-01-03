Сорокин оценил выступление сборной России по футболу в 2022 году

Бывший генеральный директор оргкомитета чемпионата мира 2018 года и Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин прокомментировал результаты сборной России в товарищеских матчах, прошедших в 2022 году.

«Это были товарищеские матчи. По ним я не склонен оценивать качество сборной. В товарищеских матчах тренеры зачастую экспериментируют с составом, с установками на игру. Я бы не делал далеко идущих выводов», — цитирует Сорокина ТАСС.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.