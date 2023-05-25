Сорокин: «Переход в Азиатскую конфедерацию даст нам возможность полноценно выступать во всех возможных турнирах»

Генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Мое мнение в вопросе перехода в Азиатскую конфедерацию заключается на основании ряда факторов. Нужно принять все факторы во внимание и понять, насколько это для России желаемый или преждевременный путь. Сейчас идет консультация с УЕФА, по итогу которой станет понятно, насколько это решение будет адекватным в нынешней ситуации. Такой шаг будет кардинальным, окажет большое влияние на дальнейшее развитие футбола в стране, поэтому принимать нужно взвешено. В принципе, в самом переходе ничего страшного нет, просто нужно внимательно обдумать и взвесить.

Как и все люди, которые связаны с футболом, мы ожидаем решение. Уверен, что оно будет принято на основании глубокого анализа. Совершенно точно, переход даст нам возможность играть, это уже крайнее важно. Футбол строится по принципу соревнований, а не по другому принципу, нужно играть. Что мы не играем — это плохо. И сборная, и клубы. Конечно, переход даст нам возможность полноценно выступать во всех возможных турнирах», — приводит Metaratings слова Сорокина.

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от выступления во всех международных соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года.