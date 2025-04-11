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11 апреля, 14:40

Сорокин — о противниках возвращения России: «Не могут перескочить через правительственные запреты»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Советник президента РФС Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о взаимодействии с европейскими странами, выступающими против возвращения России к международным турнирам.

«Многие из стран, которые выступают против нашего возвращения, говорят, что лично они не против этого. Но есть запреты правительств, которые над ними довлеют. Это чистая политика. По футбольной линии можно работать сколько угодно. Многие в приватных беседах нам говорят, что были бы рады возвращению России, но есть запрет на правительственном уровне, через который они не могут перескочить. Процентное соотношение стран, которые против возвращения России? Точно не большинство», — сказал Сорокин «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

РФС
Алексей Сорокин (руководитель)
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