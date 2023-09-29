Sport24: Сборные России и Кении проведут товарищеский матч в Турции 16 октября

Товарищеский матч между сборными России и Кении состоится в Турции 16 октября

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено заявил, что достигнута договоренность о проведении товарищеского матча со сборной России.

«Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборная Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции», — цитирует Отиено Sport24.

28 сентября в РФС подтвердили, что товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоится 12 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Основной состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).