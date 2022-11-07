Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на попадание форварда Владимира Сычевого в итоговый список сборной России на предстоящие товарищеские матчи.

«Очень рады за него и за себя тоже. Молодец. Поставил цель, шел к ней и дошел. Могли ли предположить это в начале сезона? Да мы когда его первый раз увидели, сразу сказали — игрок сборной! Здесь много факторов. Для нашей команды и для него в частности это неплохое достижение. Есть, к чему стремиться», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский сбор.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.