Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

16 ноября, 16:50

Кахигао — о поражении россиян от чилийцев: «Мы видели не лучшую версию сборной России»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в разговоре с «СЭ» оценил уровень сборной России.

В субботу, 15 ноября, сборная России уступила Чили в BetBoom товарищеском матче — 0:2. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

— В первую очередь нужно сказать, что отстранение сборной России от европейских соревнований — очень несправедливое решение, когда другие страны там выступают. Но на мой взгляд, им очень сложно даются товарищеские матчи, потому что они сильно отличаются от игр в РПЛ. Очевидно, что вчера мы видели не лучшую версию сборной России. И на это есть множество причин. Сборная Чили хорошо и умно сыграла. Было приятно смотреть на команду, в которой я работал, был спортивным директором на протяжении двух лет. После того, как Чили не смогли квалифицироваться на чемпионат мира, было хорошо вернуться в победную струю. Для сборной России поражение — плохой результат, но они еще много над чем смогут поработать, — сказал Кахигао «СЭ».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.Сборная России напомнила «Динамо». Кому идет на пользу совмещение Карпина?
11

  • Petr Bitkin

    Был спартак и ЦСКА, а теперь - мгновения :)

    17.11.2025

  • Petr Bitkin

    Раздерём вас, как чайку на просторе. ЦСКА форева :)

    17.11.2025

  • Petr Bitkin

    Молчать! Пока уши торчать. Вот, оне, кушают наши гапромовское :)

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Опой чует,скоро пнут!

    16.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Ну да,шило на мыло за мульены менять

    16.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Лучшая была при ОИРе с Францией!

    16.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Куда он полез? Пусть лучше о лучшей версии Спартака беспокоится, которую он своим приходом развалил, шарлатан конченый.

    16.11.2025

  • hattabych

    Не лучшая, это точно, да и молодая ещё. Надо Карпину определиться со схемой игры и под нё выбрать состав, а не ставить футболистов на позиции случайным образом.

    16.11.2025

  • hattabych

    Толковый спортивный директор.

    16.11.2025

  • Den211

    мы уже дофига времени видим не лучшую версию спортдира в виде Кахигао в Спартаке. И ничего не меняется.

    16.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Лучшую мы видели с хорватами и чё!?

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сборная России по футболу
    Франсис Кахигао
    Читайте также
    В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
    Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
    Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
    Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
    Популярное видео
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    Дивеев заверил, что Обляков сможет сыграть в дерби со «Спартаком»
    Дивеев заявил о желании сыграть с Аргентиной: «Был бы настрой отборочных игр»
    Дивеев: «Кисляк и Батраков спокойно переносят давление. Выйдут, и еще условных испанцев накажут»
    Дивеев: «Сейчас будут писать: какой нам чемпионат мира, какой Евро, если мы не можем обыграть Чили»
    «Иногда не знаешь, что у людей в голове. Достанет нож, пырнет — и что я сделаю?» Откровенный Дивеев
    Круговой — об игре с Чили: «Я не считаю, что мы провели плохой матч»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя