16 ноября, 16:50
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в разговоре с «СЭ» оценил уровень сборной России.
В субботу, 15 ноября, сборная России уступила Чили в BetBoom товарищеском матче — 0:2. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.
— В первую очередь нужно сказать, что отстранение сборной России от европейских соревнований — очень несправедливое решение, когда другие страны там выступают. Но на мой взгляд, им очень сложно даются товарищеские матчи, потому что они сильно отличаются от игр в РПЛ. Очевидно, что вчера мы видели не лучшую версию сборной России. И на это есть множество причин. Сборная Чили хорошо и умно сыграла. Было приятно смотреть на команду, в которой я работал, был спортивным директором на протяжении двух лет. После того, как Чили не смогли квалифицироваться на чемпионат мира, было хорошо вернуться в победную струю. Для сборной России поражение — плохой результат, но они еще много над чем смогут поработать, — сказал Кахигао «СЭ».
Petr Bitkin
Был спартак и ЦСКА, а теперь - мгновения :)
17.11.2025
Petr Bitkin
Раздерём вас, как чайку на просторе. ЦСКА форева :)
17.11.2025
Petr Bitkin
Молчать! Пока уши торчать. Вот, оне, кушают наши гапромовское :)
17.11.2025
ЗГ из БАНИ
Опой чует,скоро пнут!
16.11.2025
ЗГ из БАНИ
Ну да,шило на мыло за мульены менять
16.11.2025
ЗГ из БАНИ
Лучшая была при ОИРе с Францией!
16.11.2025
Кариока_двойка.
Куда он полез? Пусть лучше о лучшей версии Спартака беспокоится, которую он своим приходом развалил, шарлатан конченый.
16.11.2025
hattabych
Не лучшая, это точно, да и молодая ещё. Надо Карпину определиться со схемой игры и под нё выбрать состав, а не ставить футболистов на позиции случайным образом.
16.11.2025
hattabych
Толковый спортивный директор.
16.11.2025
Den211
мы уже дофига времени видим не лучшую версию спортдира в виде Кахигао в Спартаке. И ничего не меняется.
16.11.2025
ЗГ из БАНИ
Лучшую мы видели с хорватами и чё!?
16.11.2025