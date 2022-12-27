Спортивный юрист назвала условия для перехода РФС из УЕФА в АФК

Спортивный юрист Анна Анцелиович в комментарии для «СЭ» назвала условия, которые требуются для перехода РФС из УЕФА в АФК.

«Требуется специальное разрешение ФИФА, если ты хочешь стать членом конфедерации, на территории которой ты не расположен. Но Россия расположена как в Европе, так и в Азии. Из регламентирующих документов следует, что никаких согласий от ФИФА РФС получать не должен. Должно быть выполнено три условия — отсутствие членства в других организациях, географическое расположение и решение большинства участников по рекомендации исполнительного комитета. Могут быть определенные визиты в страну с целью проверить ее готовность», — сказала Анцелиович «СЭ».

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.