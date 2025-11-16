Сегодня, 09:20
Средняя посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году — 30991 зритель.
Команда Валерия Карпина сыграла в этом году 10 матчей, 8 из которых — в России.
Самую большую аудиторию собрала игра с Ираном в Волгограде (42387), самую скромную — мартовская с Гренадой на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина (15283).
Заключительный матч года со сборной Чили в Сочи с трибун «Фишта» смотрели 32779 болельщиков.
Посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году:
Россия — Гренада (19 марта, «ВТБ Арена», Москва) — 15283 зрителя
Россия — Замбия (25 марта, «ВТБ Арена», Москва) — 20864 зрителя
Россия — Нигерия (6 июня, «Лужники», Москва) — 45638 зрителей
Россия — Иордания (4 сентября, «Лукойл Арена», Москва) — 24915 зрителей
Россия — Иран (10 октября, «Волгоград Арена», Волгоград) — 42387 зрителей
Россия — Боливия (14 октября, «ВТБ Арена», Москва) — 20533 зрителя
Россия — Перу (12 ноября, «Газпром Арена», Санкт-Петербург) — 45536 зрителей
Россия — Чили (15 ноября, «Фишт», Сочи) — 32779 зрителей
h r
Если дeлаете ставки -> infostavki.ru
16.11.2025
smart80
Естественно, нагоняют со всех городов и весей. Реальных людей наберется не более нескольких сотен.
16.11.2025
Микола Питерский
Я не могу сказать, что больше половины. но то что очень большое количество бесплатных билетов в Питере раздавалось - это факт. Более того, ни один из моих знакомых, кто посетил этот матч (немного таких было) не платил деньги.
16.11.2025
Футболист Сапогов
Привет, спиртелло)) Как сам? Вижу, авторитетом стал, считать научился лучше, чем официальные источники)))
16.11.2025
Kirill Boglovsky
Неудивительно
16.11.2025
Kirill Boglovsky
Осветите пожалуйста, посещаемость гостевых матчей. Ну так, чисто поржать )
16.11.2025
Zakhar Romanov
Просто нужно головой соображать, а не другим местом. Есть же отличный сервис. Просто в Яндексе набираем «s t a v k a - p r o g n o z. r u». 13-й год работают. Матч ТВ о них говорил. Гарантии на прогнозы.
16.11.2025
Dron56
Огласите пожайлуста список а сколько из них Бюджетников которые ,, добровольно,, и главное бесплатно посетили игры Сбороной ? как то это все печально, однако ...
16.11.2025
Диникин
Первый раз слышу, что бы такой повышенный интерес к футболу в стране, да такой что пришлось бы стадионы увеличивать, ставили в упрек...)))
16.11.2025
Danila Smolny
Я сначала не понял, а потом как понял). Пишут тут часто про них. Найдите в любом поиске сервис прoгнозов по фразе: «серебряный прогноз». Работают с 2013 года. Гарантии.
16.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
В отличии от сборной Слуцкого, на сборную Карпина народ пошёл!
16.11.2025
blue-white!
Верить или не верить дело твоё. Мне на кой врать, что я с этого буду иметь?!
16.11.2025
Adiоs Amigos R
Я не знаю сколько было зрителей на стадионах, но определённо не мало. На сборную Карпина народ пошел, в отличие от сборной Черчесова, на которую в основном фанаты ходили. Ну команда, действительно, играет зрелищно и русские игроки в ней не на последних ролях, а за такие команды приятно болеть и болельщикам других сборных. Вот они составляющие успеха.
16.11.2025
traveller09
А если ещё лет 10 выступать на международной арене не будет, то придётся строить стадион...стадионы Первого Мая по всей Рассее, чтоб вместить всех желающих посмотреть такую чудо...сборную.
16.11.2025
Bolin
Мир не без добрых людей
16.11.2025
Lars Berger
"Спартак" вообще все билеты бесплатно раздаёт... А на матчи с "Динамо" ещё и доплачивает! Кому - сотню, а кому и две... Есть знакомый на стадионе в Тушино.
16.11.2025
blue-white!
На каждую игру, как минимум половина билетов раздавалась бесплатно, от того и посещаемость хорошая. Информация достоверная, есть знакомый из РФС...
16.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
В погоне за иллюзией
16.11.2025
Saiga-спринтер
Боковые трибуны были полупустые. На центральных трибунах было много свободных мест. Максимум в действительности на трибунах Фишта было меньше 25 тысяч болнльщиков.
16.11.2025
Konstantin Gorozhankin
Вчера был в Сочи на матче. Получил удовольствие несмотря на счет. Впервые после ЧМ увидел сочинский стадион почти под завязку наполненным
16.11.2025
Konstantin Gorozhankin
Докажи, не балаболь
16.11.2025
ValeraK
Не смотрел. В свои ворота забивали что ли?)
16.11.2025
За спорт!
Я б сходил, если б там жил.
16.11.2025
Mitlixx
В Питере и Сочи больше половины билетов было роздано бюджетникам бесплатно Ну и?
16.11.2025
Mr T
По пивку-ну окэй,только не в муку!
16.11.2025
lenoblles
Других достижений у сборной нет, пишут о таких.
16.11.2025
Белый Медведь
Не прожить нам в мире этом без футболов и хоккеев Чтобы не было так скучно смотрим в ноябре футбол Рассмешить чилийцев сможет мощный Игорь наш Дивеев Организовав успешно нашей сборной первый гол А потом «решил» красивым пасом Менгиян Бевеев Вывел опытных чилийцев на убийственный удар Оказалось что российским футболистам-чародеям Помешал (по Глушенкову) «невезухи» перегар
16.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
78000 болельщиков купили билеты, потратили своё время, пришли и в последних двух матчах получили массу положительных эмоций! НУ И...
16.11.2025
ValeraK
42 в Волгограде получается явно больше 45 в МСК и СПБ? Автор, завязывай бухать!))
16.11.2025
ValeraK
30991 ***
16.11.2025