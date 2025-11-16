Видео
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:20

Средняя посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году — 30991 зритель

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Средняя посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году — 30991 зритель.

Команда Валерия Карпина сыграла в этом году 10 матчей, 8 из которых — в России.

Самую большую аудиторию собрала игра с Ираном в Волгограде (42387), самую скромную — мартовская с Гренадой на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина (15283).

Заключительный матч года со сборной Чили в Сочи с трибун «Фишта» смотрели 32779 болельщиков.

Посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году:

Россия — Гренада (19 марта, «ВТБ Арена», Москва) — 15283 зрителя

Россия — Замбия (25 марта, «ВТБ Арена», Москва) — 20864 зрителя

Россия — Нигерия (6 июня, «Лужники», Москва) — 45638 зрителей

Россия — Иордания (4 сентября, «Лукойл Арена», Москва) — 24915 зрителей

Россия — Иран (10 октября, «Волгоград Арена», Волгоград) — 42387 зрителей

Россия — Боливия (14 октября, «ВТБ Арена», Москва) — 20533 зрителя

Россия — Перу (12 ноября, «Газпром Арена», Санкт-Петербург) — 45536 зрителей

Россия — Чили (15 ноября, «Фишт», Сочи) — 32779 зрителей

30

  • h r

    16.11.2025

    16.11.2025

  • smart80

    Естественно, нагоняют со всех городов и весей. Реальных людей наберется не более нескольких сотен.

    16.11.2025

  • Микола Питерский

    Я не могу сказать, что больше половины. но то что очень большое количество бесплатных билетов в Питере раздавалось - это факт. Более того, ни один из моих знакомых, кто посетил этот матч (немного таких было) не платил деньги.

    16.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Привет, спиртелло)) Как сам? Вижу, авторитетом стал, считать научился лучше, чем официальные источники)))

    16.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Неудивительно

    16.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Осветите пожалуйста, посещаемость гостевых матчей. Ну так, чисто поржать )

    16.11.2025

  • Zakhar Romanov

    16.11.2025

    16.11.2025

  • Dron56

    Огласите пожайлуста список а сколько из них Бюджетников которые ,, добровольно,, и главное бесплатно посетили игры Сбороной ? как то это все печально, однако ...

    16.11.2025

  • Диникин

    Первый раз слышу, что бы такой повышенный интерес к футболу в стране, да такой что пришлось бы стадионы увеличивать, ставили в упрек...)))

    16.11.2025

  • Danila Smolny

    16.11.2025

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    В отличии от сборной Слуцкого, на сборную Карпина народ пошёл!

    16.11.2025

  • blue-white!

    Верить или не верить дело твоё. Мне на кой врать, что я с этого буду иметь?!

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Я не знаю сколько было зрителей на стадионах, но определённо не мало. На сборную Карпина народ пошел, в отличие от сборной Черчесова, на которую в основном фанаты ходили. Ну команда, действительно, играет зрелищно и русские игроки в ней не на последних ролях, а за такие команды приятно болеть и болельщикам других сборных. Вот они составляющие успеха.

    16.11.2025

  • traveller09

    А если ещё лет 10 выступать на международной арене не будет, то придётся строить стадион...стадионы Первого Мая по всей Рассее, чтоб вместить всех желающих посмотреть такую чудо...сборную.

    16.11.2025

  • Bolin

    Мир не без добрых людей

    16.11.2025

  • Lars Berger

    "Спартак" вообще все билеты бесплатно раздаёт... А на матчи с "Динамо" ещё и доплачивает! Кому - сотню, а кому и две... Есть знакомый на стадионе в Тушино.

    16.11.2025

  • blue-white!

    На каждую игру, как минимум половина билетов раздавалась бесплатно, от того и посещаемость хорошая. Информация достоверная, есть знакомый из РФС...

    16.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    В погоне за иллюзией

    16.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Боковые трибуны были полупустые. На центральных трибунах было много свободных мест. Максимум в действительности на трибунах Фишта было меньше 25 тысяч болнльщиков.

    16.11.2025

  • Konstantin Gorozhankin

    Вчера был в Сочи на матче. Получил удовольствие несмотря на счет. Впервые после ЧМ увидел сочинский стадион почти под завязку наполненным

    16.11.2025

  • Konstantin Gorozhankin

    Докажи, не балаболь

    16.11.2025

  • ValeraK

    Не смотрел. В свои ворота забивали что ли?)

    16.11.2025

  • За спорт!

    Я б сходил, если б там жил.

    16.11.2025

  • Mitlixx

    В Питере и Сочи больше половины билетов было роздано бюджетникам бесплатно Ну и?

    16.11.2025

  • Mr T

    По пивку-ну окэй,только не в муку!

    16.11.2025

  • lenoblles

    Других достижений у сборной нет, пишут о таких.

    16.11.2025

  • Белый Медведь

    Не прожить нам в мире этом без футболов и хоккеев Чтобы не было так скучно смотрим в ноябре футбол Рассмешить чилийцев сможет мощный Игорь наш Дивеев Организовав успешно нашей сборной первый гол А потом «решил» красивым пасом Менгиян Бевеев Вывел опытных чилийцев на убийственный удар Оказалось что российским футболистам-чародеям Помешал (по Глушенкову) «невезухи» перегар

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    78000 болельщиков купили билеты, потратили своё время, пришли и в последних двух матчах получили массу положительных эмоций! НУ И...

    16.11.2025

  • ValeraK

    42 в Волгограде получается явно больше 45 в МСК и СПБ? Автор, завязывай бухать!))

    16.11.2025

  • ValeraK

    30991 ***

    16.11.2025

    Футбол
    Сборная России по футболу
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
