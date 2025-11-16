Средняя посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году — 30991 зритель

Средняя посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году — 30991 зритель. Команда Валерия Карпина сыграла в этом году 10 матчей, 8 из которых — в России. Самую большую аудиторию собрала игра с Ираном в Волгограде (42387), самую скромную — мартовская с Гренадой на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина (15283). Заключительный матч года со сборной Чили в Сочи с трибун «Фишта» смотрели 32779 болельщиков. Посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году: Россия — Гренада (19 марта, «ВТБ Арена», Москва) — 15283 зрителя Россия — Замбия (25 марта, «ВТБ Арена», Москва) — 20864 зрителя Россия — Нигерия (6 июня, «Лужники», Москва) — 45638 зрителей Россия — Иордания (4 сентября, «Лукойл Арена», Москва) — 24915 зрителей Россия — Иран (10 октября, «Волгоград Арена», Волгоград) — 42387 зрителей Россия — Боливия (14 октября, «ВТБ Арена», Москва) — 20533 зрителя Россия — Перу (12 ноября, «Газпром Арена», Санкт-Петербург) — 45536 зрителей Россия — Чили (15 ноября, «Фишт», Сочи) — 32779 зрителей

smart80 Естественно, нагоняют со всех городов и весей. Реальных людей наберется не более нескольких сотен. 16.11.2025

Микола Питерский Я не могу сказать, что больше половины. но то что очень большое количество бесплатных билетов в Питере раздавалось - это факт. Более того, ни один из моих знакомых, кто посетил этот матч (немного таких было) не платил деньги. 16.11.2025

Футболист Сапогов Привет, спиртелло)) Как сам? Вижу, авторитетом стал, считать научился лучше, чем официальные источники))) 16.11.2025

Kirill Boglovsky Неудивительно 16.11.2025

Kirill Boglovsky Осветите пожалуйста, посещаемость гостевых матчей. Ну так, чисто поржать ) 16.11.2025

Dron56 Огласите пожайлуста список а сколько из них Бюджетников которые ,, добровольно,, и главное бесплатно посетили игры Сбороной ? как то это все печально, однако ... 16.11.2025

Диникин Первый раз слышу, что бы такой повышенный интерес к футболу в стране, да такой что пришлось бы стадионы увеличивать, ставили в упрек...))) 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР В отличии от сборной Слуцкого, на сборную Карпина народ пошёл! 16.11.2025

blue-white! Верить или не верить дело твоё. Мне на кой врать, что я с этого буду иметь?! 16.11.2025

Adiоs Amigos R Я не знаю сколько было зрителей на стадионах, но определённо не мало. На сборную Карпина народ пошел, в отличие от сборной Черчесова, на которую в основном фанаты ходили. Ну команда, действительно, играет зрелищно и русские игроки в ней не на последних ролях, а за такие команды приятно болеть и болельщикам других сборных. Вот они составляющие успеха. 16.11.2025

traveller09 А если ещё лет 10 выступать на международной арене не будет, то придётся строить стадион...стадионы Первого Мая по всей Рассее, чтоб вместить всех желающих посмотреть такую чудо...сборную. 16.11.2025

Bolin Мир не без добрых людей 16.11.2025

Lars Berger "Спартак" вообще все билеты бесплатно раздаёт... А на матчи с "Динамо" ещё и доплачивает! Кому - сотню, а кому и две... Есть знакомый на стадионе в Тушино. 16.11.2025

blue-white! На каждую игру, как минимум половина билетов раздавалась бесплатно, от того и посещаемость хорошая. Информация достоверная, есть знакомый из РФС... 16.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный В погоне за иллюзией 16.11.2025

Saiga-спринтер Боковые трибуны были полупустые. На центральных трибунах было много свободных мест. Максимум в действительности на трибунах Фишта было меньше 25 тысяч болнльщиков. 16.11.2025

Konstantin Gorozhankin Вчера был в Сочи на матче. Получил удовольствие несмотря на счет. Впервые после ЧМ увидел сочинский стадион почти под завязку наполненным 16.11.2025

Konstantin Gorozhankin Докажи, не балаболь 16.11.2025

ValeraK Не смотрел. В свои ворота забивали что ли?) 16.11.2025

За спорт! Я б сходил, если б там жил. 16.11.2025

Mitlixx В Питере и Сочи больше половины билетов было роздано бюджетникам бесплатно Ну и? 16.11.2025

Mr T По пивку-ну окэй,только не в муку! 16.11.2025

lenoblles Других достижений у сборной нет, пишут о таких. 16.11.2025

Белый Медведь Не прожить нам в мире этом без футболов и хоккеев Чтобы не было так скучно смотрим в ноябре футбол Рассмешить чилийцев сможет мощный Игорь наш Дивеев Организовав успешно нашей сборной первый гол А потом «решил» красивым пасом Менгиян Бевеев Вывел опытных чилийцев на убийственный удар Оказалось что российским футболистам-чародеям Помешал (по Глушенкову) «невезухи» перегар 16.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР 78000 болельщиков купили билеты, потратили своё время, пришли и в последних двух матчах получили массу положительных эмоций! НУ И... 16.11.2025

ValeraK 42 в Волгограде получается явно больше 45 в МСК и СПБ? Автор, завязывай бухать!)) 16.11.2025