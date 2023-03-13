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Сборная России

Сегодня, 14:10

Стал известен формат турнира в Азии, в котором примет участие сборная России

Артем Бухаев
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев в комментарии «СЭ» подтвердил информацию «СЭ», что сборная России сыграет на турнире в Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации.

По информации «СЭ», проведение матчей турнира планируется в Ташкенте и Бишкеке.

«Планируется, что матчи группового этапа будут проведены в Ташкенте и Бишкеке. На нейтральных полях. Победители групп сыграют в финале. Команды, которые заняли вторые места, сыграют за третье место. Полуфиналов не будет», — сказал Салиев «СЭ».

В CAFA состоят такие федерации, как Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

Футбол
Сборная России по футболу
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