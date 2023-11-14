Стал известен состав сборной Кубы на матч с Россией

Федерация футбола Кубы опубликовала состав на товарищеский матч со сборной России. Игра состоится 20 ноября и пройдет на «Волгоград Арене». Вратари: Райко Аросарена, Исмелом Моргадо, Йорлан Урхеллес Вильсон. Защитники: Элвис Казанова, Алехандро Дельгадо, Дариэль Морехон, Орландо Кальво, Йосель Пьедра, Марио Пеньяльвер, Рикардо Леандро Поло, Карлос Васкес, Ромарио Торрес. Полузащитники: Эдуардо Эрнандес, Рей Анхель Родригес, Юниор Юри Перес, Рикардо Леандро Поло Роман, Карель Эспиньо Контрерас. Нападающие: Кристиан Валиенте Осорио, Даниэль Диас Квиала, Рейдель Санчес Лоренцо, Луис Хавьер Парадера, Александр Гомес Ильяга, Давид де Хесус Перес. Товарищеский матч Россия — Куба начнется в 19.30 мск.