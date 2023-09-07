Стал известен состав сборной России, который отправится на тренировку в Белокаменку

Стал известен состав сборной России, который 7 сентября отправится на тренировку в Белокаменку (Мурманская область).

Там, на поле в плавучем доке, построенном для матча FONBET Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS, игроки проведут открытую тренировку и мастер-класс для детей из областных школ в рамках проекта РФС «Футбол в школе».

Футболисты: Илья Помазун, Матвей Сафонов, Михаил Кержаков, Илья Лантратов, Дмитрий Баринов, Сергей Волков, Данил Глебов, Максим Глушенков, Александр Головин, Георгий Джикия, Антон Зиньковский, Артем Карпукас, Николай Комличенко, Руслан Литвинов, Артем Макарчук, Антон Миранчук, Иван Обляков, Максим Мухин, Александр Соболев, Александр Солдатенков, Федор Чалов, Александр Юшин.

Штаб: Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Константин Моденов, Рунис Бурханов, Сергей Семакин, Сергей Григорьев, Дмитрий Кириллов, Виталий Кафанов.

Другой состав команды дважды сыграет с олимпийской командой Египта: 7 и 11 сентября. Матчи пройдут на стадионе в Суэце.

12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».