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Сегодня, 11:23

Стала известна дата проведения матча Россия — Ирак

Сергей Ревенко
Корреспондент
Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Товарищеский матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта. Игра пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 18.00 по московскому времени.

Отмечается, что карта болельщика для прохода на трибуны не требуется.

Сегодня, 23 марта, сборная России проведет первую товарищескую игру против Ирана в гостях.

В 2022 году сборная России провела лишь три товарищеских матча — все в гостях. Соперники — Киргизия (2:1, 24 сентября), Таджикистан (0:0, 17 ноября) и Узбекистан (0:0, 20 ноября).

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Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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