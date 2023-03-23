Стала известна дата проведения матча Россия — Ирак

Товарищеский матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта. Игра пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 18.00 по московскому времени.

Отмечается, что карта болельщика для прохода на трибуны не требуется.

Сегодня, 23 марта, сборная России проведет первую товарищескую игру против Ирана в гостях.

В 2022 году сборная России провела лишь три товарищеских матча — все в гостях. Соперники — Киргизия (2:1, 24 сентября), Таджикистан (0:0, 17 ноября) и Узбекистан (0:0, 20 ноября).