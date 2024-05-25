Стала известна причина невызова Баринова на матч сборной России против Белоруссии

Как стало известно «СЭ», тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным принял решение не вызывать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова по состоянию здоровья.

Капитану железнодорожников дали дополнительные дни отпуска для восстановления, чтобы залечить микроповреждения.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня в Новогорске. Спустя 6 дней сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии.

Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.