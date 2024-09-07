Стало известно, когда сборная России вернется в Москву из Вьетнама

В пресс-службе Федерации футбола Вьетнама сообщили, когда сборная России вернется в Москву.

5 сентября российская команда обыграла вьетнамцев (3:0) в Ханое. 7 сентября сборная должна была провести матч против Таиланда, но он был отменен из-за тайфуна «Яги».

«Матч между сборной Таиланда и сборной России 7 сентября 2024 года не состоится. Российская команда вернется домой, как и планировалось (рано утром 8 сентября 2024 года), тайская команда продолжит подготовку к матчу с командой Вьетнама», — сообщили в пресс-службе федерации футбола Вьетнама.

Матч Таиланд — Россия должен был пройти на стадионе «Ми Динь» в Ханое и начаться в 16.00 (мск).