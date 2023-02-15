Стало известно, сколько заработал за 2022 год президент ФИФА Инфантино

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Стало известно, сколько заработал за 2022 год президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Как сообщает L'Equipe со ссылкой на годовой отчет ФИФА, Инфантино получил 3,62 миллиона евро в качестве вознаграждения за прошедший календарный год. В эту сумму входит базовый оклад президента и все полученные им в прошлом году бонусы.
По данным источника, в 2023 году швейцарский функционер получит премию в размере 1,66 миллиона евро за чемпионат мира в Катаре. Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заработала в 2022 году 1,918 миллиона евро.
52-летний Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года. В июне 2019 года он был переизбран на второй срок.