Черчесов: «Институт сборной должен быть в России»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отметил, что для сборной России важно, чтобы соперники в товарищеских матчах выходили на поле в оптимальном состоянии и с должной мотивацией.

«Когда работаешь, у тебя конкретные задачи, отборочные игры, а сейчас абсолютно другое. Вроде бы сборная одна и та же. Играют на уровне сборных, а задачи другие. Какая задача поставлена, это главный тренер и федерация должны озвучивать. У меня были задачи на чемпионат мира, чемпионат Европы попасть, ну и так далее. А здесь абсолютно другая ситуация. Они идут своей дорогой, и слава богу, что соперники хоть более-менее с именами начали появляться. Я и тогда говорил, и сейчас говорю, что институт сборной должен быть.

Другое дело, с какими задачами приезжают те команды, которые приезжают. Потому что еще ни разу не было, чтобы команды были в оптимальном состоянии. Ну и самое главное, в оптимальном настрое», — рассказал Черчесов журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

В ноябре сборная России проведет два BetBoom товарищеских матча: против Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).