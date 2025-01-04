Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Сборная России. Новости

Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:00

Степашин считает, что Россия вернется в мировой футбол через 2-3 года

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что сборная России через два-три года будет участвовать в международных турнирах.

«Стоит ли проводить товарищеские матчи сборной России? Конечно. Во-первых, это влияет на наш рейтинг, во-вторых, ребятам надо чем-то заниматься. Я и Валеру Карпина прекрасно понимаю. Обидно, конечно, потому что у нас неплохая молодая команда, она уж точно могла бы побороться на первенстве Европы и мира. Я думаю, через два-три года будем играть», — приводит слова Степашина ТАСС.

Сборная России отстранена от участия на международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года.

В 2024 году команда Валерия Карпина одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Были обыграны Сербия (4:0), Белоруссия (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирия (4:0).

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная России по футболу
Сергей Степашин
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил первый гол в 2025 году
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
Маск высказался о схватке якутского штурмовика ВС РФ с военным ВСУ
В отношении Эйдельман возбудили новое дело о реабилитации нацизма
СКА обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
В Подмосковье мужчина до смерти избил скалкой 18-летнюю каратистку
Сегодня
Вчера
Неделя