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Сегодня, 02:58

Стипиди прокомментировал слова Канчельскиса о договорных матчах сборной России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди отреагировал на слова Андрея Канчельскиса о том, что матч сборной России против Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2018 был договорным.

«Канчельскиса я знаю как порядочного человека, и футболистом он был отличным. Но он и Александр Мостовой начинают давать едкие комментарии, возможно, из-за того, что они на сегодняшний день находятся не у дел. Я считаю, это их не красит. Для чего Канчельскис поливает страну грязью, говоря, что сборная России играла договорные матчи? Я уверен, ничего такого не было», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Стипиди.

В 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России по пенальти обыграла Испанию, а в четвертьфинале потерпела поражение от хорватов.

Серхио Рамос и Роман Зобнин в матче между сборными России и Испании на ЧМ-2018. Канчельскис объяснил слова о договорном матче с испанцами на ЧМ-2018
Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005054856_pavel_stipidi_znayu_kanchelskisa_kak_poryadochnogo_cheloveka_no_dlya_chego_on_polivaet_stranu_gryazyu
Андрей Канчельскис
Футбол
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