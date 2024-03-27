Стрепетов отметил, что Карпин может прогрессировать как тренер в сборной России

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов рассказал, что думает о возможном продлении контракта Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

Ранее «СЭ» стало известно, что РФС продлит контракт с Карпиным до 2026 года.

«Ну а какой смысл сейчас менять Карпина на какого-то другого тренера? Мы на данный момент отлучены от международных соревнований, Карпин делает совершенно новую команду, у него свой взгляд. Да, остаются моменты — с вратарской позицией по первому номеру до сих пор не определились, в обороне, как отмечают некоторые критики, он наигрывает своих лидеров из «Ростова». Есть разные взгляды... Но в последней игре с Сербией было очень приятно смотреть на нашу сборную, на организацию игры, и я считаю, что, если Валерий Георгиевич даст добро на продолжение работы вместе со своим штабом, надо полежать ему успеха. В сборной он может расти, добиваться, доказывать», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Действующий контракт 55-летнего тренера с РФС рассчитан до 31 июля 2024-го. В марте национальная команда России под руководством Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0.